আইসোলেশনে থাকা রোগীর মৃত্যু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজের (বিআইটিআইডি) আইসোলেশনে থাকা এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাত ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে বিআইটিআইডি হাসপাতালের পরিচালক এম এ হাসান চৌধুরী বলেন, ‘মারা যাওয়া নারীর প্রেসার, শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।’

‘তাকে সেখান থেকে আজ সকাল বিআইটিআইডিতে আনা হয়েছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করেছি। রিপোর্ট আসলে বলা যাবে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কি-না।’

তিনি আরও বলেন, ‘চট্টগ্রামের কোথাও কোনও করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া গেলে বিআইটিআইডি হাসপাতালের চিকিৎসকরা বাসায় গিয়ে রোগীর নমুনা সংগ্রহ করবে।’