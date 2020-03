আইসোলেশনে রিকশাচালকের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ঢাকার নবাবগঞ্জে এক রিকশাচালক মারা গেছেন। সোমবার (৩০ মার্চ) রাত ১২টার দিকে রাজধানীর উত্তরা কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (টিএইচএ) ডা. শহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ওই ব্যক্তি সাতদিন ধরে কাশি-সর্দি ও জ্বরে আক্রান্ত হন। পরে সোমবার রাত ৮টার দিকে তাকে নবাবগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন বিভাগে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণপর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে উত্তরা কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

ডা. শহিদুল ইসলাম বলেন, মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়েছে। করোনায় তার মৃত্যু হয়েছে কিনা পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, তার স্বজনদের কাছ থেকে জানতে পারেন চলতি মাসের শেষের দিকে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তার এক আত্মীয় ইতালি থেকে এসেছেন। এই তথ্য পেয়ে তাকে আমরা কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিলাম।