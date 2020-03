আত্রাইয়ে করোনা সংক্রামণরোধে জীবানুনাশক স্প্রে অব্যাহত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই(নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমনরোধে জীবানুনাশক স্প্রে ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান অব্যাহত রেখেছে আত্রাইন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী উপজেলা সদররের মাছ বাজার, সাহেবগঞ্জ উপজেলা চত্বর, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকা, থানা চত্বর ও স্টেশন বাজার এলাকায় এ কর্মসূচী চালানো হয়।

কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ছানাউল ইসলাম। এসময় উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মমতাজ বেগম, আত্রাই ফায়ার স্টেশন অফিসার নিতাই চন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। #