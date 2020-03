কচুয়ায় ব্র্যাক এনজিও সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপকের উদ্যোগে জীবানুনাশক স্প্রে প্রদান

মো: মাসুদ রানা,কচুয়া প্রতিনিধি \

চাঁদপুরের কচুয়ার এনজিও সংস্থা ব্র্যাক পালাখাল শাখা ব্যবস্থাপক গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাসের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থান ও যানবাহনে জীবানু নাশক স্প্রে করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পালাখাল বাজার, বাসস্ট্যান্ড ও বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ন স্থানে করোনা ভাইরাস সংক্রমন থেকে রক্ষা পেতে জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসাধারনের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং হাত ধোয়ার পানির ব্যবস্থা করেন । এসময় ব্র্যাক পালাখাল শাখার ব্যবস্থাপক গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস,সহকর্মী গোলাম মোস্তফা,রুবেল হোসেন,মজিবুর রহমান,মোবারক হোসেন,জহিরুল ইসলাম ও খাদিজা আক্তার অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।