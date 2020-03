করোনা রোগীদের চিকিৎসায় জন্য নিজের গাড়ি দিলেন সুমন

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় আপদকালীন চালকসহ তার পাজেরো গাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।

শনিবার (২৮ মার্চ) সুমন তার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি।

তিনি বলেন, আমি নিজেই বাসায় লকডাউনে আছি। এখন তো আমার গাড়ির দরকার নেই। তাই চালকসহ আমার ব্যবহার করা গাড়িটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও মুমিন উদ্দিন চৌধুরীর কাছে দেয়ার প্রস্তাব করেছি। এ সময়ে এটি খুবই দরকার। এটা তারা অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

এ ছাড়া ১৬টি রেইন কোটও দিয়েছি তাদের ব্যবহারের জন্য। তারা বলেছেন গাড়ি যখন প্রয়োজন হবে তখন নেবেন।

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে ব্যারিস্টার সুমন বলেন, করোনাভাইরাসের আপৎকালীন আমার এ জিপ গাড়ি আমার জন্মস্থান চুনারুঘাট উপজেলার সব মানুষের জন্য অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে কাজ করবে। গাড়ির প্রয়োজনে চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করুন।