করোনা সন্দেহে রাজবাড়ী থেকে ঢাকায় পাঠানো এক ব্যক্তির মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে ঢাকায় পাঠানো এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাত ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়। তিনি রাজবাড়ীর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের টিএনটি পাড়ার বাসিন্দা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রাজবাড়ী জেলা সিভিল সার্জন মো. নুরুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার সকালে ৬০ বছর বয়সী একব্যক্তি শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা, জ্বর, কাশি নিয়ে সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণ শেষে অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকার কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে সেখান থেকে তাকে অন্যত্র চিকিৎসা নেওয়ার জন্য ফেরত দেয়। পরে রাজবাড়ীতে ফেরত নিয়ে আসার সময় তার মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে পাংশা উপজেলা থেকে একজন ও সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসের এক কর্মকতাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। ঢাকায় পরীক্ষা শেষে তারা কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নয় বলে রিপোর্টে জানা যায়।