গাইবান্ধায় শ্রমজীবী মানুষের মানবেতর জীবন যাপন

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: বিশ্বজুড়ে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য সারাদেশের ন্যায় গাইবান্ধায় চলছে অঘোষিত লকডাউন। সাধারণ মানুষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না। যারা দিন আনে দিনে খায় তাদের থাকতে হচ্ছে ঘরে। ঘরে থাকলে সংসার চলবে কিভাবে। কিন্তু উপায় কি সামাজিক দুরত্ব বজায় না রাখতে পারলে যে ঘটে যেতে পারে করোনাভাইরাসের চরম বিপর্যায়। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশী বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। সরকারের উদ্যোগে অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। গাইবান্ধার প্রতিটি ইউনিয়নে ভ্যান চালক ও চা স্টাল পরিচালনাকারীদেরকে (চা দোকানদার) খাদ্য সামগ্রী সহায়তা দেওয়া হলেও কৃষি ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত শ্রমজীবী মানুষ খাদ্য সামগ্রী সহায়তা না পাওয়ায় শিশু সন্তানসহ পরিবার নিয়ে চরম মানবেতর জীবন যাপন করছে। মানবিক দিক বিবেচনা করে দ্রæত শ্রমজীবী মানুষের খাদ্য সহায়তায় এগিয়ে আসার প্রয়োজন।

Please follow and like us: