গাইবান্ধায় সাঁওতালদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল পলি­র বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি কেউ। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণেই শুধু নয়, ভ‚মি থেকে বিতাড়নের পর থেকেই সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম সাঁওতাল পলি­র বাসিন্দারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। ৭০ বছরের পিরিনা হেমব্রম বলেন স্বামী নুইছ সরেন শয্যাশায়ী। ছেলেমেয়ে নেই। তার আয়ের উপরে চলে সংসার। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে শাক-সবজি এবং নদী ও খাল-বিলে গিয়ে শামুক-কাঁকড়া সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে চালান সংসার। গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল পলি­র সহস্রাধিক পরিবারের সংসার চলে শাক-সবজি এবং নদী ও খাল-বিলে গিয়ে শামুক-কাঁকড়া সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে। করোনাভাইরাসের কারণে শ্রমজীবী নারীরা হাত গুটিয়ে বসে আছেন। কাজ না থাকায় বেশিরভাগ সময়েই অনাহারে থাকতে হয় তাদের। সব মিলিয়ে এখন দুর্বিষহ মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। আদিবাসী নেত্রী রুমিলা কিসকু বলেন, কোনো কাজ না থাকায় সাঁওতাল পলি­র লোকজনকে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। জমি নিয়ে দ্ব›েদ্বর কারণে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তাদের কোনো অনুদান দেন না। এ ব্যাপারে সাপমারা ইউপি চেয়ারম্যান শাকিল আলম বুলবুল বলেন, সরকারি বরাদ্দ না থাকায় তাদের কোনো সহযোগিতা করতে পারছি না। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মন বলেন, সরকারি বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু ১৭টি ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ অনেক কম। পর্যাপ্ত বরাদ্দ পেলে সেখানেও আমরা অনুদান পৌঁছে দেব। সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জন্য সরকারিভাবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। যাদের কর্ম নেই তাদের কর্মের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত সাঁওতালপলি­র বিষয়ে আলাদাভাবে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হবে।

Please follow and like us: