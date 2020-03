চীনে করোনায় আক্রান্ত নতুন করে ৩১ জন

করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে নতুন করে আরো ৩১ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। রোববার এসব করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়। এদিকে নতুন করোনা রোগী শনাক্ত সত্ত্বেও চীনের প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এর আগে শনিবার দেশটিতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। লোকাল ট্রান্সমিশনের কারণে এই সংক্রমণ হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে হুবেই প্রদেশে নতুন করে কোনো সংক্রমণের খবর জানা যায়নি। কিন্তু বিশ্ব পরিসংখ্যান ওয়েব পেইজ ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য মতে- চীনে নতুন করে ৪ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

উল্লেখ্য, আক্রান্তের দিক থেকে সারাবিশ্বে চীন তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৮১ হাজার ৪৭০। ভাইরাসটি চীন হতে সম্পূর্ণ নির্মূল না হলেও সংক্রমণের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। দেশটি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করছে।

সূত্র : আল জাজিরা