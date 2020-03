নড়াইলের এমপি মাশরাফির করোনা ঠেকাতে বাড়িতে থাকার আহ্বান!!

উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধিঃ নড়াইলের এমপি মাশরাফির করোনা ঠেকাতে বাড়িতে থাকার আহ্বান। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর আক্রমণে মৃত্যুর মিছিলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা মাশরাফি বিন মর্তুজা এ বিপদের সময় সবাইকে বাসায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে তরুণদের প্রতি ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছেন- ‘এখন যৌবন যার বাসায় থাকার তার শ্রেষ্ঠ সময়….. Be safe. Be at home!’

প্রাণঘাতী এই রোগ থেকে বাঁচতে বিশেষজ্ঞরাও জনসমাগম এড়িয়ে বাসায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও বাস্তবে উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায়। এ কারণেই হয়ত তরুণদের প্রতি বাড়িতে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ম্যাশ।