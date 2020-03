পলাশবাড়ীতে বেদে স¤প্রদায়কে খাদ্য সামগ্রী প্রদান

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: করোনা ভাইরাস কোভিড ১৯ সংক্রমণ রোধে ঘরে অবস্থান ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য গাইবান্ধার পলাশবাড়ী পৌর শহরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠে ভাসমান অবস্থায় বসবাসরত কর্মহীন বেদে স¤প্রদায়ের অসহায় পরিবার গুলোর মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেজবাউল হোসেন। ৩১ মার্চ দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠে উপস্থিত হয়ে বেদে স¤প্রদায়ের ১০ টি পরিবারের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব একে এম মোকসেদ চৌধূরী বিদ্যুৎ,গণমাধ্যম কর্মী ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

