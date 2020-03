বাচ্চা জ্বর, সর্দি, কাশি বা শ্বাসকষ্টে ভুগলে, প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নের চিকিৎসা গ্রহন করুন

(সৌজন্যে – শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-২ ) বাচ্চার জ্বর হলে Syp. Paracetamol ( ফার্মেসিতে Ace / Napa / Renova / Tamen ইত্যাদি নামে পাওয়া যায় ) বয়স অনুযায়ী Ace / Napa / Renova / Tamen ইত্যাদি সিরাপ বা ড্রপ দিতে হবে বয়সঃ ৪ মাসের নিচে ড্রপ ০.৫ মি.লি (৮ ফোটা) ৬ ঘন্টা পরপর। বয়সঃ ৪-৮ মাস : ড্রপ ১ মি.লি ৬ ঘন্টা পরপর। ৯-১২ মাস : ড্রপ ১.৫ মি.লি ৬ ঘন্টা পরপর। ১-৩ বছর: সিরাপ দেড় চামচ – ৬ ঘন্টা পরপর। ৪-৫ বছর : সিরাপ ২ চামচ ৬ ঘন্টা পরপর। ৬-১২ বছর : সিরাপ ৩ চামচ ৬ ঘন্টা পরপর। বাচ্চার সর্দি হলে – Syp: Fexofenadin ( ফার্মেসিতে Fexo / Fenadine / Fexofast ইত্যাদি নামে পাওয়া যায় ) ৬ মাস থেকে ২ বছর : অর্ধেক চামচ ১২ ঘন্টা পরপর ২ বছর থেকে ৮ বছর : ১ চামচ ১২ ঘন্টা পরপর ৮ বছর থেকে ১২ বছর : ২ চামচ ১২ ঘন্টা পরপর বাচ্চার কাশি হলে Nebulization (যদি নেবুলাইজার বাসায় থাকে) {নেবুলাইজার দিতে বাড়ির বাইরে যাবেন না } Salbutamol Solution ০.৩ মি.লি ৬ ঘন্টা পরপর Norsol Solution ২.৭ মি.লি অথবাঃ Syp: Levosulbutamol (ফার্মেসিতে Levostar / Purisal / Trulax)/ পাওয়া যায় ) ৬ থেকে ১২ মাস : আধা চামচ ১২ ঘন্টা পরপর ১ বছর থেকে ৬ বছর : আধা চামচ ৮ ঘন্টা পরপর ৬ বছর থেকে ১২ বছর : ১ চামচ ৮ ঘন্টা পরপর উপরের ওষুধগুলোতে ৩ দিনে ভালো না হলে নিচের ওষুধটি দিতে পাররেন [ করোনা ভাইরাসের প্রকোপের এই সময় ছাড়া অন্য সময় এই ওষুধটি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়াবেন না) Syp. Arithromycin (ফার্মেসিতে Zimax / Zithrin / Azithrocin / Rozith / Azicin ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়) ৬ মাস থেকে ১ বছর ঃ আধা চামচ ১ বার- ৫ দিন ২ বছর থেকে ৩ বছর ঃ পৌনে ১ চামচ ১ বার ৫ দিন ৪ বছর থেকে ৫ বছর ঃ ১ চামচ ১ বার ৫ দিন বয়সঃ ৫ বছরের বেশি Arithromycin Tablet ( 250 mg ) ১ টি করে দিননে ১ বার ৫ দিন উপদেশ ৫। পানি ও তরল খাবার যেমন – ফলের রস, স্যালাইন, ডাবের পানি ইত্যাদি বেশি দিবেন। ৬। লেবু চা, হালকা গরম পানি, অল্প অল্প করে বাচ্চাকে খেতে দিন। ৭। বাচ্চা ঘরের বাইরে যাবে না। ঘরে রাখুন। আপনি বাইরে গেলে, মাস্ক পরে যাবেন এবং বাসায় ফিরে, সাবান পানি দিয়ে হাত ধুবেন। পরনের কাপড় পরিবর্তন করে পরিষ্কার কাপড় পরে বাচ্চার সংস্পর্শে আসবেন। ৮। নিচের যে কোন পরিস্থিতি হলে দ্রুত হাসপাতাললে নিন – – জ্বর না কমলে -দ্রুত শ্বাস নিলে -শ্বাস নেয়ার সময় বুকের নিচে দেবে গেলে – কিছু খেতে না পারলে – কাশি বেড়ে গেলে -প্রসাব কম হলে ( সৌজন্যে – বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-২) #কপি পোস্ট

