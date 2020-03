বড়াইগ্রামে নির্মাণাধীন শহীদ মিনার ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা!

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রামে নির্মাণাধীন শহীদ মিনার ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় উপজেলার বড়াইগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্মাণাধীন শহীদ মিনারের স্তম্ভ ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তোজাম্মেল হক জানান, মঙ্গলবার সকালে শহীদ মিনার নির্মাণ কজের শ্রমিকরা এসে দেখে স্মম্ভ দুইটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে কে বা কাহারা। সংবাদ পেয়ে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও স্থানীয়রা জড়ো হয় শহীদ মিনার চত্বরে। এ সময় উপস্থিত সকলে এ ঘৃণিত কাজে জড়িত দুর্বৃত্তদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং এ ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রæত শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

বড়াইগ্রাম উপজেলার নির্বাহী অফিসার আনোয়ার পারভেজ জানান, এটা দেশদ্রোহী কাজ। তদন্ত পূর্বক দোষীদের খুঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

