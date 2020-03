বড়াইগ্রামে সেলুন কর্মী, চা দোকানী ও দুস্থদের মধ্যে চাউল বিতরণ

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে পৌর এলাকার সেলুন কর্মী, চা দোকানী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে চাউল। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ত্রাণ তহবিলের বরাদ্দ হিসেবে মঙ্গলবার সকালে বনপাড়া পৌরসভার মৃধাপাড়াস্থ বাড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ চাউল বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে পৌর মেয়র কেএম জাকির হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, উপজেলা আ’লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মিয়াজী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুরাইয়া আক্তার কলি, উপজেলা আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলু, অন্যদের মধ্যে পৌর কাউন্সিলর শরীফুন্নেছা শিরিন ও আতাউর রহমান মৃধা, বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি অমর ডি কস্তা, বড়াইগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি অহিদুল হক প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র কেএম জাকির হোসেন জানান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বন্ধ থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা দোকানীসহ দুস্থদের মধ্যে প্রতিজন ১৫ কেজি করে ৬০০জনের মধ্যে মোট ৯ টন চাউল বিতরণ করা হবে।

