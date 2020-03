মনোবল শক্ত করে মনে সাহস রাখুন অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলো আসবেই –ইসরাফিল আলম এমপি

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই(নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মো. ইসরাফিল আলম বলেছেন আমাদেও দেশে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার মজুদ আছে। এই সংকটময় সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাউকে খাবার সংগ্রহে বাড়ির বাহিরে বের হতে হবে না।

করোনাভাইরাস সংক্রমনরোধে সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে সরকার। এই পরিস্থিতিতে বিপদে পড়েছেন নিম্ন আয়ের দিনমজুর শ্রমজীবী মানুষরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা করেছেন কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায়, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের পাশে রয়েছে সরকার। সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক ঘরে ঘরে সরকারী বরাদ্দের ত্রাণ সামগ্রী উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পৌছানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় ততোদিন পর্যন্ত সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, উপজেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং জনপ্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেইসাথে সংবাদকর্মীরা জীবনেরঝুঁকি নিয়ে সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছেন তাদেরকে সহযোগিতা করুন। মনোবল শক্ত করে মনে সাহস রাখুন অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলো আসবেই। কথাগুলো গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা প্রশাসনের কাছে পিপিই প্রদানকালে মো. ইসরাফিল আলম এমপি এসব কথা বলেন। এসময় ইউএনও মো. ছানাউল ইসলাম, ওসি মোসলেম উদ্দিন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার রোকসানা হ্যাপি, ভাইস চেয়ারম্যান শেখ হাফিজুল, আ’লীগ সভাপতি নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত দুলাল, সম্পাদক চৌধুরী গোলাম মোস্তফা বাদল উপস্থিত ছিলেন।#