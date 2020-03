মসজিদে নামাজ পড়ায় ৩৮ ইমামকে আটক

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের করাচি পুলিশ নিষেধ অমান্য করে গত শুক্রবার নামাজ পড়ার কারণে অন্তত ৩৮ জন ইমামকে আটক করেছে। এফআইআর করা হয়েছে ৮৮ জনের নামে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া কমাতে গত বৃহস্পতিবার সিন্ধু প্রদেশে মসজিদে নামাজ পড়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে সেখানকার প্রাদেশিক সরকার।

বলা হয়, আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত মসজিদে জুমার নামাজসহ, জামাত নামাজ নাগরিকদের পড়তে দেয়া হবে না। ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে পেনাল কোডের ১৮৬ ধারা, ১৮৮ ধারা, ২৬৯ ধারা ও সিন্ধু প্রদেশের মহামারী রোগ আইন ২০১৪ এর ৪ ধারা অনুযায়ী এসব এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে দেশটির পুলিশ জানিয়েছে, মধ্য জেলায় ২১ জনের নামে এফআইআর এবং ২৩ জনকে গ্রেফতার, পূর্ব জেলায় ২০ এফআইআর, করাঙ্গিতে ১২ এফআইআর ও ২ জনকে আটক, দক্ষিণ জেলায় ৩ এফআইআর ও ১ জনকে গ্রেফতার, এবং করাচিতে ৮ এফ আইআর ও ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এফআইআর ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মসজিদের কেয়ারটেকাররাও আছেন বলে খবরে বলা হয়েছে। সিন্ধু সরকারের মুখপাত্র মুরতাজা ওহাব বৃহস্পতিবার টুইটারে বলেন, উলেমা ও মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেই জামাতে নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে তিনি বলেন, মসজিদের স্টাফসহ মোট ৫ জন জামাতের নামাজ মসজিদে পড়া যাবে।