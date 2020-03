মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের সাথে বেড়েছে কনডমের চাহিদা

বিশ্ব জুড়ে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস। প্রাণঘাতি এই ভাইরাসের বিস্তার রোধে দেশে ১০ দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। গেল ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি চলবে। এই সময়ে সরকারি-বেসরকারি সব অফিস বন্ধ থাকবে তবে হাসপাতাল, খাবার হোটেল, ফার্মেসি সহ জরুরি সেবা খোলা থাকবে।

পুলিশি সেবাও থাকছে এর পাশাপাশি। এর সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। যদিও জরুরি অবস্থায় সবাইকে বাসায় থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি কেউ মানছেন আবার কেউবা বিষয়টিকে পাত্তাই দিচ্ছেন। যারা পরিবারকে সাধারণ সময় দিতে পারেন না তাদের কাছে ব্যাপারটা যেন অন্য রকম আনন্দ বয়ে নিয়ে এসেছে‌। মেতেছেন স্ত্রী সন্তান নিয়ে।

গত কয়েকদিন বেশ কিছু ফার্মেসী ঘুরে জানা গেল, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের সাথে এই মুহূর্তের চাহিদা বেড়েছে কনডমের। আখি মনি ফার্মেসীর মালিক জানান, এই মুহূর্তে যা কনডম চলছে সে রকম ওষুধ চললে আগামী ১ বছরের ফ্লাট বুকিং দেওয়া কোন ঘটনাই না। শুনেছি ছুটি ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়বে এই সাধারণ ছুটি। সাধারণ ছুটি হলেও আমাদের কাছে এ ছুটি অসাধারণ যোগা করেন তিনি।

তা ছাড়া সকল দোকানপাট বন্ধ থাকলেও খোলা রাখা হয়েছে ফার্মেসিগুলো। তাই নির্বিগ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সারাবছর যে পরিমান কনডম বিক্রি হতো তা এবার কয়েকদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে।

উত্তরা এরব ফার্মার আলামিন জানালেন, সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে কনডম। এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ও ফ্লেবারের কনডম রয়েছে। চাহিদা বেড়েছে হঠাৎ করেই। এছাড়া হ্যান্ড গ্লাবস, মাস্ক, স্যানিটাইজারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।