যে ৯টি খাবার খেলে কাছেও ঘেঁষবে না করোনা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য মাস্ক ব্যবহার ও হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু খাবার রয়েছে, যা খেলে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করা যায়।

আসুন জেনে নিই এমন কিছু খাবার সম্পর্কে যা করোনা প্রতিরোধ করে।

রান্নায় আদা: খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন আদা। রান্না করা খাবারে আদা ব্যবহার করুন। পারলে দিনে দু-একবার আদা চাও খেতে পারেন।

কাঁচা রসুন: এই ভাইরাস প্রতিরোধে খেতে পারেন রসুন। তবে রান্না করা রসুনে সেই গুণ মেলে না। তাই পানি ফুটিয়ে কিংবা কাঁচা রসুন খেতে পারেন।

সবুজ সবজি: খেতে পারেন সবুজ সবজি। সিদ্ধ ও রান্না করে খেতে পারেন সবজি।

দধি: প্রতিদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর দই খান। তাতে দেখবেন আপনার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য যেমন ফিরবে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

হলুদ গোলমরিচ দুধ ও ঘি: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হলুদের সঙ্গে গোলমরিচ, নারিকেল দুধ ও ঘি মিশিয়ে খান।

গ্রিন টি: খেতে পারেন গ্রিন টি। প্রতিদিন ২-৩ কাপ করে এই চা খান। তাতে দেখবেন অনেক বেশি তরতাজা হয়ে গেছেন আপনি।

ফল: নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় ফল রাখুন। বিশেষত পেয়ারা, জাম খেতে পারেন।

প্রোটিন খাবার: ভাইরাসের কোষকে ধ্বংস করার জন্য খাদ্যতালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখতে পারেন।

কুমড়োর দানা: কুমড়োর দানা শুকিয়ে খেতে পারলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। এ ছাড়া বাঁধাকপি, পেঁয়াজকলি, টমেটো, পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন একসঙ্গে সিদ্ধ করে খেতে পারেন। তাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। তথ্যসূত্র: সংবাদ প্রতিদিন