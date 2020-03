শিবগঞ্জে করোনা প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবক টিমের সততা স্টোর উদ্বোধন

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জে উপজেলায় স্বেচ্ছাসেবক টিমের আয়োজনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সততা স্টোরের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় শিবগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু’র প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষক সহযোগীতায় উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ফিরোজ আহমেদ রিজু। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলনগীর কবীর, পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক, ইউপি, চেয়ারম্যান এবিএম শাহজাহান চৌধুরী, অত্র টিমের কার্য নির্বাহী সদস্য সাইদুর, আবু রায়হান, ছাইফুল, শাহেন শাহ, ওমর ফারুক রনি, সামিউল ইসলাম কায়ের, আব্দুল মজিদ, আবু তাহের, জিহাদ, আরমান প্রমূখ। উক্ত অনুষ্ঠান থেকে বিনামূল্যে উপজেলার প্রায় ৪হাজার সাধারণ জনগনের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হবে। এলাকার সচেতন মহল এ উদ্যোগ কে স্বাগত জানিয়েছে।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া