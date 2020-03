স্বপ্নের দেশে প্রদীপ নিভে গেল গাইবান্ধার কার্তিকের

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী গাইবান্ধার পলাশবাড়ি পৌর শহরের কার্তিক চন্দ্র সাহা

(৫৮) মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে গত শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুরে মারা যান তিনি। জানা যায়, কার্তিক চন্দ্র পলাশবাড়ির কালিবাড়ি বাজারের মৃত যাদব চন্দ্র সাহার কনিষ্ঠ ছেলে এবং ব্যবসায়ী দিলীপ চন্দ্র সাহার ভাই। কয়েক বছর আগে কার্তিক চন্দ্র সাহা ডিভি লটারী পেয়ে স্ত্রী-ছেলে-মেয়েসহ যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এরপর থেকে সেখানেই বাস করছিলেন তিনি। কার্তিক চন্দ্রের বড় ভাই ও পলাশবাড়ির পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ স¤পাদক দিলীপ চন্দ্র সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। দীর্ঘদিন ধরে কার্তিক চন্দ্র ডায়াবেটিস ও ব্লাড ক্যান্সারসহ নানান রোগে ভুগছিলেন। স¤প্রতি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তিন দিন পরপর তার শরীরে রক্তের প্রয়োজন হতো। এ কারণে দুই সপ্তাহ আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিউইয়র্ক সিটির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেই হাসপাতালের একজন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। ওই চিকিৎসকের সং¯পর্শে কার্তিক নিজেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। পরীক্ষার পর কার্তিক চন্দ্র সাহা করোনাভাইরাসে আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত হন চিকিৎসক। গত শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় কার্তিকের। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার লাশের শেষকৃত্যর ব্যবস্থা করেন। কার্তিক চন্দ্র সাহা’র স্ত্রী কনিকা সাহা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে। তার প্রকৌশলী দুই মেয়ে কুমারী কথা সাহা (১৯) ও কুমারী কেকা সাহা (১৮) এবং একমাত্র ছেলে কৃষ্ণ সাহা (৫) মায়ের সঙ্গে সেখানেই আছেন।

