আসছে কালবৈশাখী, জানালো আবহাওয়া অফিস

আবহাওয়া অধিদফতরের পরিচালক সামছুদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ফরিদপুরসহ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ওপর দিয়ে মৃদু দাবদাহ বয়ে যাচ্ছে। আর দাবদাহের প্রভাবে গরমের ভাব সহজে কমবে না।

মঙ্গলবার আবহাওয়া অধিদফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দেশের মধ্যাঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই দাবদাহ আরো বিস্তৃত হতে পারে। উত্তরাঞ্চলে রাতের বেলাও তাপমাত্রা বাড়বে।

সামছুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, আগামী ৩ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঈশ্বরদী অঞ্চলের ওপর দিয়ে স্বল্প পরিসরে বজ্রবৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখী হতে পারে।