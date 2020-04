করোনা : ১৮শ বিচারকসহ ১৮ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সেল

আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের বিচারিক (নিম্ন) আদালতের বিচারকসহ ১৮ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর করোনাভাইরাস সংক্রমণ (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিতে মনিটরিং সেল গঠন করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে আইন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শেখ গোলাম মাহবুব ও এস মুহাম্মদ আলী এই মনিটরিং সেলের দায়িত্ব পালন করবেন। তারা সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিচারক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ের সচিবকে জানাবেন। সচিব রাত ১০টায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী আনিসুল হককে জানাবেন।

মনিটরিং সেল গঠন করার বিষয়টি সোমবার (৩০ মার্চ) জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা ড. রেজাউল করিম।

তিনি জানান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৬৪টি জেলার জজকোর্টে, জেলাজজ, যুগ্ম-জেলাজজ, সহকারী জজ, ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১৮শ বিচারক এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৮ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। তাদের কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তাদের কাজের তদারকিসহ সব কিছু মনিটরিং করার জন্য এই সেল গঠন করেছে মন্ত্রণালয়।

সম্প্রতি প্রাণঘাতী নভেল করোনাভাইরাস বিশ্বের ১৯৭টিরও বেশি দেশে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন নতুনভাবে অসংখ্য মানুষ এ প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। এ ভাইরাসের বিস্তার রোধে ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার গত ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এ সময়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা সহায়তা এবং এ-সংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ‘করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আইনমন্ত্রীর পরামর্শে একটি সহায়তা সংক্রান্ত সেল’ গঠন করা হয়েছে।

সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য দু’জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এর আগে ডেঙ্গু এবং বন্যাজনিত কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। চলমান করোনা রোগ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড তদারকি করতে ‘মিনিস্টার মনিটরিং সেল’ গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের বিষয়টি গত সোমবার (২৯ জুলাই) বিকেলে মন্ত্রণালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত হয় বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৪৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন মারা গেছেন। সুস্থ হয়েছেন ১৫ জন।