দশ কারণে মিষ্টি কুমড়া খাওয়া খুব জ’রুরি!

মিষ্টি কুমড়া অনেকেরই পছন্দের একটি সবজি। যদি কেউ এই সবজিটি পছন্দ নাও করেন, তারপরও এর উপকারিতা জা’নলে না খেয়ে পারবেন না। অবাক করা পুষ্টিগুণ রয়েছে মিষ্টি কুমড়াতে। তাই যদি কেউ এই সবজিটি না খেয়ে থাকেন তবে অনেক স্বা’স্থ্যোপকারিতা থেকে ব’ঞ্চিত হবেন।

ভিটামিন এ, বি-কমপেস্নক্স, সি এবং ই, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, জিঙ্ক, ফসফরাস, কপার, ক্যারটিনয়েড এবং অন্য অ্যা’ন্টিঅক্সিডেন্টসমূহের ধারক। এছাড়াও বিটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই সবজিটি আমাদের দেহের ক্যান্সার প্রতিরোধক কোষ গঠন করে। চলুন জে’নে নেয়া যাক এর উপকারিতাগুলো-

দী’র্ঘস্থায়ী রোগের বিরু’দ্ধে ল’ড়াই করে: দে’হের অতিরিক্ত ফ্রি র্যাডিকালগুলো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করতে পারে, যা হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কুমড়া আলফা-ক্যারোটিন, বিটা ক্যারোটিন এবং বিটা-ক্রিপ্টোক্সানথিন সমৃদ্ধ একটি সবজি। এতে থাকা এসব উপাদান সমস্ত ফ্রি র্যাডিকেলগুলো আলাদা করে এবং ক্ষ’তিকারক কোষগুলো ধংস করে।

চোখের যত্নে: এককাপ পরিমাণ রান্না করা মিষ্টি কুমড়া আমাদের চোখের সুস্বা’স্থ্য র’ক্ষা করতে অন্যান্য খাবার থেকে ১০০ গুণ বেশি কাজ করে। বিটাক্যারোটিন ও আলফা-ক্যারোটিনের মতো ক্যারটিনয়েডসমূহ চোখের ছানিপড়া রো’ধসহ চোখের রেটিনা কোষ র’ক্ষা করে। তাই চোখকে সচল ও সুস্থ রাখতে আপনার খাদ্য তালিকায় মিষ্টি কুমড়া যোগ করুন।

ক্যা’ন্সার দূরে রাখে: মিষ্টি কুমড়ায় থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃ’দ্ধ যেটা ক্যান্সার প্র’তিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোলেস্টেরল কম রাখতেও ভূমিকা পালন করে। আ’র্টারির দেয়ালে চর্বির স্তর জ’মতে বাধা প্রদান করে। ফলে মিষ্টি কুমড়া নিয়মিত খেলে হৃদরোগও প্রতিরোধ করা যায়।

ডায়াবেটিস বা রক্তে শ’র্করার মাত্রা নি’য়ন্ত্রণ করে: কুমড়ার বীজ রক্তে শ’র্করার মাত্রা হ্রাসে অনেক সহায়তা করে। কুমড়ার বীজে উচ্চ ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। হার্ভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁ’কির মধ্যে একটি উ’ল্লেখযোগ্য বি’পরীত সম্পর্ক রয়েছে। তাই প্রতিদিন কুমড়ার বী’জ খাওয়ার অভ্যাস করুন।

চুল ও ত্বক ভালো রাখে: একটি মিষ্টি কুমড়াতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে। সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা লাগা প্র’তিরোধ করতে সাহায্য করে। মিষ্টি কুমড়ায় থাকা ভিটামিন এ, সি চুল ও ত্বক ভালো রাখে। তাই চকচকে উজ্জ্বল চুল ও সুন্দর ত্বকের জন্য নিয়মিত মিষ্টি কুমড়া খেতে পারেন।

রেডিকাল ড্যামেজ প্র’তিরোধ করে: মিষ্টি কুমড়াতে রয়েছে বিটাক্যারোটিন। বিটাক্যারোটিন এক ধরনের শ’ক্তিশালী অ্যা’ন্টিঅক্সিডেন্ট। শ’রীরের ফ্রি রেডিকাল ড্যামেজ প্রতিরোধে মিষ্টি কুমড়া ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দূ’ষণ, স্ট্রেস ও খাবারে যেসব কেমিক্যাল ও ক্ষ’তিকর উপাদান থাকে সেগুলোর কারণে ফ্রি রেডিকাল ড্যামেজ হতে শুরু করে।

ফ্রি রেডিকাল ড্যামেজের ফলে শরীরের ভালো কোষগুলো নষ্ট হতে শুরু করে এবং খা’রাপ কোষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। সবুজ, কমলা, হলুদ রঙের সবজিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি পরিমাণে থাকে। তাই মিষ্টি কুমড়া ফ্রি রেডিকাল ড্যা’মেজ প্র’তিরোধ করতে পারে।

গর্ভবতী মায়েদের জন্য: মিষ্টি কুমড়া ও এর বীজ গর্ভবতী মায়েরা তাদের অনাগত সন্তানের সুস্বাস্থ্যর জন্য নির্দ্বিধায় খেতে পারেন। মিষ্টি কুমড়া গর্ভবতী মায়েদের র’ক্তস্বল্পতা রোধ করে অকাল প্রসবের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

ওজন কমাতে: কম ক্যালোরি এবং উচ্চ ফা’ইবারযুক্ত খাবার মিষ্টি কুমড়া ওজন কমাতে একটি উপযু’ক্ত খাবার। এছাড়া মিষ্টি কুমড়ার উচ্চ পটাসিয়াম কন্টেন্টও খুব সুন্দরভাবে আপনার শ’রীরের বাড়তি মেদটুকু সযত্নে ঝ’রিয়ে দিতে সাহায্য করে। যারা তাদের শরীরের অ’তিরিক্ত ওজন নিয়ে বিব্রত তারা নিঃসন্দে’হে কুমড়া খেতে পারেন।

কো’ষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকায় তা সহজেই হজম করতে সাহায্য করে। হ’জমশক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে মিষ্টি কুমড়ার জু’ড়ি নেই।

বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না: মিষ্টি কুমড়াতে আছে প্রচুর পরিমাণে জিংক ও আলফা হাইড্রোক্সাইড। জিংক ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখে ও অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করতে সা’হায্য করে। এছাড়া বয়সের ছাপ প্র’তিরোধ করতেও মিষ্টি কুমড়া সাহায্য করে। সূত্র: হেলথশটস