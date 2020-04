লেখক, গবেষক আলতাফ পারভেজ মনে করেন, বাংলাদেশে ব্যাপকহারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো প্রবণতা নেই এখনো। করোনা শনাক্ত কার্যক্রম বাড়িয়ে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

আলতাফ পারভেজ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক গবেষক হলেও বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজ প্রসঙ্গেও খোঁজ রাখছেন এবং নিয়মিত লিখছেন। লিখছেন, করোনার প্রভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও।

‘নিজের মতো করে ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ শেষে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে ব্যাপকহারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো প্রবণতা নেই এখনো।

এর মানে এই নয়, করোনা সংক্রমণ নেই এখানে। সংক্রমণ রয়েছে, তবে সীমিত। শনাক্ত কার্যক্রম বাড়িয়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

আমাদের জনসংখ্যার বয়সগত, আবহাওয়াগত, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাগত, টিকাগত ঐতিহাসিক কিছু এডভানটেজ হয়তো রয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত আতঙ্ক থেকে সৃষ্ট অকার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন রোগে অনেক মানুষ এখন চরম বিপদে পড়েছে।

অন্যান্য রোগাক্রান্তরাই সচরাচর সাধারণ কোনো ভাইরাসের সংক্রমণেও মৃত্যুর মুখে পড়ে যায়। বিভিন্ন দেশের ডেটা সেটাই দেখাচ্ছে। এই বাক্যটি খুব জোর দিয়ে বলতে চাই।

সুরক্ষা কাপড় পরে আমাদের হাসপাতালগুলো সহজেই স্বাভাবিক রাখা যেত। আতঙ্ক ছড়িয়ে সে অবস্থা নষ্ট করা হলো।

গণআতঙ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্মোহ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করলে শুরু হয় আসল বিপদ। বাংলাদেশ কী তারই শিকার?’.jagonews24