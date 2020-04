লক্ষ্মীপুরে করোনা সন্দেহে আইসোলেশনে যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক :

জ্বর, স‌র্দি ও কা‌শি নি‌য়ে লক্ষ্মীপুরে সদর হাসপাতা‌লে আইসোলেশনে ভ‌র্তি করা হ‌য়েছে এক যুব‌ককে। গতকাল মঙ্গলবার তা‌কে সদর হাসপাত‌া‌লের আইসোলেশনে ভ‌র্তি করা হ‌য়ে‌ছে ব‌লে নি‌শ্চিত ক‌রেছেন লক্ষ্মীপুরের সিভিল সার্জন ডা. আবদুল গফফার।

তি‌নি জানান, লক্ষ্মীপুরে জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত দুই রোগীকে গতকাল মঙ্গলবার আইসোলেশনে রাখা হয়। দু’জনের মধ্যে একজনকে সদর হাসপাতালে স্থাপিত আইসোলেশন ইউনিটে রাখা হয়েছে। আরেকজনকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রাখা হয়েছে। দুজনের মধ্যে একজন নারী ও আরেকজন যুবক। এ ছাড়া কয়েক দিন আগে একজনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইসিডিআর) পাঠানো হয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন আবদুল গাফফার বলেন, লক্ষ্মীপুরে পাঁচ উপ‌জেলায় এ পর্যন্ত ১৫৪১ জন‌কে হোম কোয়া‌রেন্টাইনে রাখা হ‌য়ে‌ছে। এদের ম‌ধ্যে কোয়া‌রেন্টাইন শেষ হ‌য়ে‌ছে ১২১১ জ‌নের। আর বর্তমা‌নে কোয়া‌রেন্টাইনে আছেন ৩৩০ জন।