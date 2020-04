অবশেষে আসলো করোনার ‘ওষুধ’, শরীরে ঢুকেই গিলে ফেলবে ভাইরাস

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক: অবশেষে কোভিড ১৯ মোকাবিলায় আসলো বিশেষ ন্যানোমেটেরিয়াল। যা শরীরে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলবে করোনা ভাইরাসকে। এমনটাই দাবি করেছেন চীনা বিজ্ঞানীরা।

সারা বিশ্বে করোনার তা’ণ্ডব দিন দিন আরো ভয়াবহ হচ্ছে। সোমবার রাত পর্যন্ত এ ভাইরাসে মারা গেছেন ৩৫ হাজার ৩৪৯ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৯৯ জন। শুধুমাত্র ইতালিতেই মারা গেছেন ১০ হাজার ৭৭৯ জন। এছাড়া স্পেনে মৃ’ত্যু হয়েছে ৭ হাজার ৩৪০ জনের।

সবচেয়ে বেশি আ’ক্রা’ন্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৮৯ জন। দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ২ হাজার ৬০৬ জন।

এমন পরিস্থিতিতে চীনের সরকারি মিডিয়া গ্লোবাল টাইমসের এক টুইটে নতুন করে আশার আলো পেয়েছে গোটা বিশ্ব। এতে বলা হয়েছে, করোনার মোকাবিলার জন্য হাতিয়ার প্রস্তুত। চীনা গবেষকদের দাবি, এই ওষুধ প্রয়োগ করে ৯৬.৫-৯৯.৯ শতাংশ সাফল্য পাওয়া গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ এইটটিনের খবরে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাসের মোকাবিলার জন্য গবেষকেরা একরকম ন্যানোমেটেরিয়াল বানিয়েছেন যা শরীরে প্রবেশ করে করোনা ভাইরাস শুষে নেয় এবং এরপর তাকে ৯৯.৯ শতাংশ পর্যন্ত নি’ষ্ক্রিয় করে ফেলে।

বৈজ্ঞানিকরা একে ভ্যাকসিন বা ওষুধ বলতে রাজি নন। তাদের মতে, এটি একটা জৈব অস্ত্র যাকে করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ন্যানোমেটেরিয়াল হেলথকেয়ার ছাড়াও পেন্টস, ফিল্টার, ইনসুলেশন এবং লুব্রিকেট করার কাজেও ব্যবহার করা হয়। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলার ক্ষেত্রে এটা দেহে প্রবেশের পর শরীরের বাকি এনজাইমগুলোর মতোই কাজ করে। আর এতেই আসে সাফল্য।-সময়নিউজ.টিভি