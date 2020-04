অবশেষে চীনের শেনচেন শহরে কুকুর, বেড়াল, সাপ,ব্যাঙ খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বুধবার পাশ হওয়া এই আইনটি চলতি বছরের ১ মে থেকে জারি করা হবে। সেই সঙ্গে ১৩ মিলিয়ন বাসিন্দার শেনচেন শহরে কুকুর ও বেড়ালের পাশাপাশি সাপ, ব্যাঙ ও কচ্ছপ খাওয়াও নিষিদ্ধ করা হবে।

চীনে অনেক বছর ধরেই পোষা প্রাণী খাওয়া বন্ধের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন পশু-প্রাণী রক্ষাকারী কর্মীরা। তাই তারা এ নিষেধাজ্ঞাকে ‘ঐতিহাসিক ঘোষণা’ হিসেবে আখ্যা দেন।

চীনে কোভিড-১৯ মহামারী আকার ধারণ করলে ফেব্রুয়ারিতে দেশটির সরকার সকল বন্যপ্রাণী খাওয়া ও বেচাকেনা নিষিদ্ধ করেছিলো । প্রাণীর কাছ থেকে মানবদেহে এই ভাইরাস সং’ক্রামণ হওয়ার সন্দেহ থেকে ঐ সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিলো।