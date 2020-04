আত্রাইয়ে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত ১

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি : নওগাঁর আত্রাইয়ে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মিনহাজুল ইসলাম মিন্টু ওরফে শিকদার আলী (৩৬) নামে একজন নিহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) ভোররাতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মিনহাজুল ইসলাম মিন্টু ওরফে শিকদার আলী উপজেলার ভর তেতুঁলিয়া গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

আত্রাই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোসলেম উদ্দিন জানান, উপজেলার তিলাবুদুরী এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে যায় তারা। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা গুলি ছোঁড়ে। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। এতে মিনহাজুল ওরফে মিন্টু ওরফে শিকদার আলী নামে এক দুষ্কৃতিকারী গুলিবৃদ্ধ হয়। অন্যরা পালিয়ে যায়। পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর তার মৃত্যু হয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত সর্বহারা গ্রুপের সক্রিয় সদস্য সে। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা আছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশী পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও ৪টিহাতবোমা, ২টি মাগজিং উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তিনি আরো বলেন, এ ঘটনায় ৪পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন, তারা হলেন, এসআই মোস্তাফিজুর রহমান, এসআই মাহাবুব ও কনেস্টবল হালিম ও ফরিদ। তাদের আত্রাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। #