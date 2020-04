করোনা আক্রা’ন্ত গর্ভবতী মায়ের যমজ সন্তান প্রসব, নাম রাখলেন করোনা ও ভাইরাস!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মহামা’রী করোনা ভাইরাসের ছো’বলে স্থবির হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বের সবগুলো গণমাধ্যমের শিরোনামে এখন করোনাভাইরাস। সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাক্ষণই চর্চিত হচ্ছে করোনা মুক্তির উপায় প্রসঙ্গ। এরই মধ্যে জানা গেল, এক মা তার যমজ দুই নবজাতকের নাম রেখেছেন- করোনা ও ভাইরাস।

আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যম ওয়ার্ল্ড নিউজ ডেইলি জানায়, গত সপ্তাহে উত্তর আমেরিকার দেশ ম্যাক্সিকোতে দুই নবজাতকের নাম করোনা ও ভাইরাস রেখেছেন আন্নামারিয়া হোসে রাফায়েল গঞ্জালেস নামের এক নারী। অবশ্য এমন নাম রাখার পেছনের উপযুক্ত কারণও জানিয়েছেন ওই নারী।

জানা গেছে, সন্তান গর্ভাবস্থায় করোনা ভাইরাসে আক্রা’ন্ত হন আন্নামারিয়া। আক্রা’ন্ত অবস্থাতেই মেক্সিকোর বেসিক লা ভিলা হাসপাতালে যমজ সন্তান প্রসব করেন তিনি। বিশ্বের করোনা পরি’স্থিতিতে সন্তানদের জন্ম হওয়ায় তাদের নাম রাখেন করোনা ও ভাইরাস।

আন্নামারিয়া বলেন, ”চারদিকে আত’ঙ্ক আর মৃত্যুর সংবাদ। আমি নিজেও এই ম’রণব্যা’ধিতে আক্রা’ন্ত। এমন সময়ে আমার কোল আলো করে ওরা এলো। এই কারণে তাদের কি নাম রাখব সেটা মাথায় আসছিল না। তখন আমার চিকিৎসক পরামর্শ দেন, যেহেতু আমি করোনা আক্রা’ন্ত সেহেতু তাদের নাম করোনা ও ভাইরাস রাখতে। আমার কাছে মনে হয়েছে বিষয়টি যুক্তিযুক্ত। তাই ওদের নাম করোনা ও ভাইরাস রেখেছি।”

তিনি বলেন, ”আমার মেয়েটির নাম – করোনা হোসে মিগুয়েল গঞ্জালেস। আর ছেলেটির নাম হচ্ছে ভাইরাস হোসে মিগুয়েল গঞ্জালেস।” এমন নামকরণের বিষয়ে চিকিৎসক এডুয়ার্ডো কাস্তিলাস বলেন, ”মজার ছলেই তাকে এমন নাম রাখতে বলেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছেন। এতে আমি হ’তবাক ও আপ্লুত।”