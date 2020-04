কর্মহীন পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসুন:-দা’ওয়াতে ইসলামী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশব্যাপী বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কর্মহীন পরিবারকে সহযোগিতা

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি, ফেণী, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ,নীলফামারী হবিগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিনমজুর, শ্রমিকসহ অসহায় কর্মহীন মানুষের ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী নগদ অর্থ বিতরণ করেছে দাওয়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। ঢাকার মোহাম্মদপুর ,ফার্মগেট, শাজাহানপুর, তিলপাপাড়া এলাকায় কয়েক শত দু:স্থ পরিবারের মাঝে এসব খাদ্যসমাগ্রী বিতরণ করা হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার পঞ্চসার ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় কর্মহীন পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত ইসলামীর জিম্মাদারগন নগদ অর্থ প্রদান করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন দাওয়াতে ইসলামিক বাংলাদেশের জিম্মাদার মুফতি জহিরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী, জনাব মোহাম্মদ সেলিম আত্তারি, জনাব মিজানুর রহমান আত্তারি প্রমুখ। চট্টগ্রামের রাউজান ,খুলশী, উরকিরচর , রাঙ্গুনিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় হাজারো পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেন দাওয়াতে ইসলামীর জিম্মাদার গন । সেখানে উপস্থিত ছিলেন দাওয়াত ইসলামী বাংলাদেশের নিগরান (সভাপতি) জনাব মোহাম্মদ কামাল আত্তারি আরো উপস্থিত ছিলেন দাওয়াতে ইসলামির জিম্মাদার জনাব মুবিন আত্তারি ,জনাব আতিক রেজা আত্তারি প্রমুখ । খাদ্য সহায়তা প্রদান করায় একটু হলেও কর্মহীন পরিবারগুলো আলোর দিশা পেয়েছেন। খাদ্য সহায়তার মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, আলু, তেল, পেয়াজ, লবণ, ইত্যাদি। দাওয়াত ইসলামীর (নিগরান) সভাপতি জনাব কামাল আত্তারি ও জিম্মাদার মুফতি জহিরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী জানান করোনার কারণে সরকার সাধারণ মানুষকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যে কারণে সাধারণ মানুষ ঘরে অবস্থান করছেন। ফলে তারা যাতে খাদ্যাভাবে না পড়েন সেজন্য দেশব্যাপী জেলা ভিত্তিক উপার্জন হিন পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য সাহয়তা ও নগদ অর্থ পাওয়া পরিবারগুলো জানায়, করোনার কারণে সরকার ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যে কারণে আমরা বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারছি না। আর্থিক অভাব থাকায় খাবার কেনা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দাওয়াতেইসলামি বাংলাদেশ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এতে আমারা দু:চিন্তা মুক্ত হবার পাশাপশি পরিবারের সদস্যরা মিলে দু’বেলা খেতে পারব। আমরা চাই দাওয়াতে ইসলামি বাংলাদেশ সব সময় মানুষে পাশে দাঁড়াবে। দাওয়াতে ইসলামীর জিম্মাদার আলহাজ্ব রিয়াজ আত্তারী আরো জানান আশেকানে রসুলের মাদানী সংগঠন দাওয়াত ইসলামী যা বিশ্বের 200 অধিক দেশে দ্বীনের খেদমত করছে। দিন ইসলামের প্রচারের পাশাপাশি মানবতার খেদমতে দাওয়াত ইসলামী সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বর্তমানে বাংলাদেশে ভারত নেপাল শ্রীলংকা পাকিস্তান ইংল্যান্ড আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে করুনা ভাইরাসের কারণে উপার্জন বঞ্চিত পরিবারের পাশে দাওয়াতে ইসলামি দাঁড়িয়েছে ।বাংলাদেশ প্রায় লক্ষ পরিবার কে সহযোগিতা করার নিয়ত রয়েছে, তাই দেশবাসীকে দাওয়াত ইসলামীর সঙ্গ দেওয়ার আহ্বান জানান।