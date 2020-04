কুকুর তাড়াতে গিয়ে বিড়াল এসে খাবার খেয়ে যেন বিপাকে না ফেলে…

কবির আহমদ ফারুক :

কুকুর তাড়াতে অধিক সতর্ক থাকতে গিয়ে জানালা দিয়ে বিড়াল এসে খাবার খেয়ে যেন বিপাকে না ফেলে। করোনা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন জীবাণুনাশক ছিটাতে ব্যস্ত। তা অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই কর্মসূচি যেন মশকনিধন কার্যক্রমকে ব্যাহত না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেতন থাকতে হবে। কেননা, এ বছর ডেঙ্গুর মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই অনেক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। গত বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত যত মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল, এবার সেই সময়ে তার চার গুণ বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের ডেঙ্গুর প্রকোপ গত বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে। নতুন বছরের গত তিন মাসের ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের সংখ্যা এবং এডিস মশার ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করে তারা এ পূর্বাভাস জানিয়েছেন।

Please follow and like us: