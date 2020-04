খানসামায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কর্মহীন ও দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দিনাজপুরের খানসামায় দুই হাজার কর্মহীন শ্রমজীবী ও দরিদ্রদের মাঝে আবুল হাসান মাহমুদ আলী,এমপির নির্দেশনায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) সকালে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চাল,ডাল,আলু,সাবান প্যাকেট করে ভ্যান যোগে দরিদ্রদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

উপজেলার গোয়ালডিহি ইউনিয়নে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সফিউল আযম চৌধুরী লায়ন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গোয়ালডিহি ইউপি চেয়ারম্যান আইনুল হক শাহ,উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আক্তার দেওয়ান ও সদস্য ডাবলু শাহ,গোয়ালডিহি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি চিত্তরঞ্জন রায় ও সাধারণ সম্পাদক ছলিম উদ্দিন সহ প্রমূখ।