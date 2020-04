দুমকিতে “সৃজনী সংসদ “এর আয়েজনে অসহায় হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন।

মো.সুমন মৃধা: দুমকী (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:পটুয়াখালীর দুমকিতে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে লক ডাউনের কারনে কর্মহীন হয়ে পড়া হতদরিদ্র পরিবার ও সল্প আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন “সৃজনী সংসদ”।

বৃহশপতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের সুবিধাবঞ্চিত ও কর্মহীন হতদরিদ্র ১ শতাধিক অসহায় পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়।

“সৃজনী সংসদের” প্রাক্তন ছাত্রদের পহ্মে মো.রাজিবুল ইসলাম রন্টি সাংবাদিকদের বলেন, সারা বিশ্বে করোনাভাইরাস এখন মরন বেধি হিসেবে আকার ধারন করেছে। আল্লাহ্ রহমতে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মহামারী আকার ধারন করেনি। তাই করোনাভাইরাস প্রতিরোধে লক ডাউনের কারনে কর্মহীন হয়ে পড়া হতদরিদ্র পরিবারের জন্য আমাদের এ আয়েজন। তিনি বলেন,আমি সকলকে বলবো আপনি এবং আপনার পরিবারের স্বার্থে সরকারের সকল বিধি বিধান মেনে চলুন। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘরের বাহিরে বের হওয়া বন্ধ করুন।

প্রাক্তন শিহ্মাথী রন্টি আরও বলেন, “সৃজনী সংসদের” আজকের আয়েজনে যারা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছে সকল সিনিয়র, জুনিয়র, ভাই- বোন ও বন্ধুদে প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উক্তকর্ম সূচিতে রানা হোসাইন, মো.রাজিবুল ইসলাম রন্টি, রাহাত ইসলাম রিমন, মাইনুল ইসলাম আকাশ,হাছিবুর রহমান স্বাধীন, রবিউল ইসলাম পিয়েল, আমান উল্লাহ্‌ আমান, আশিকুর রহমান আশিক, ও সাজ্জাদুল ইসলাম র্দূজয় সহ সংসদের তরুন প্রজন্মের সমাজ সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।