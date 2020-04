দুস্থদের ত্রাণসামগ্রী দিলেন রিপোর্টার্স ক্লাবের উপদেষ্টা এড,নয়ন

দুস্থদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী দিলেন রিপোর্টার্স ক্লাবের উপদেষ্টা এড,নয়ন

প্রতিবেদক**

লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও

লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা

এডভোকেট নুরুউদ্দিন চৌধুরী নয়ন লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের মাধ্যমে তিন শতাধিক নিরিহ মানুষের মাঝে আজ ১ লা এপ্রিল বুধবার বিকালে ত্রাণসামগ্রী বিতরন করেন।

সারা বিশ্বে আতঙ্কিত মহামারী করোনাভাইরাসে শিকার, তারই ফলশ্রুতিতে থমকে পড়েছে মানুষের চলারগতী, সেই মূহুর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পরপরই লক্ষ্মীপুর জেলাশহর থেকে শুরু করে চরাঞ্চলের নিন্ম আয়ের মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ছুটে চলেছেন রাজনৈতিক সংগঠক জননন্দিত নেতা গরীবের বন্ধু লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তার সহধর্মিণী লুবনা চৌধুরী।

তারই ধারাবাহিকতায় সাংবাদিক দের অনুরোধে লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের মাধ্যমে দুস্থদের মধ্যে ত্রানসামগ্রী বিতরন করেন লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট নুরুউদ্দিন চৌধুরী নয়ন।

এসময়ে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আফজাল হোসেন সবুজ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান ফরহাদ,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ মাহমুদ বিনু, সিনিয়র সহসভাপতি মফিজুর রহমান মাস্টার, সহসভাপতি কামাল হোসেন মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিক আহম্মেদ, কোষাধ্যক্ষ ভি বি রায় চৌধুরী,সিনিয়র সাংবাদিক দামামা ও মধুমালতী পত্রিকার সম্পাদক, মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব আনোয়ার রহমান বাবুল, লক্ষ্মীপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সম্মানীত সদস্য আনন্দ টিভির জেলা প্রতিনিধি বিএম সাগর, দীপ্ত টিভির প্রতিনিধি তাপস সাহা, এশিয়া টিভির প্রতিনিধি টিটু দাস, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, নির্বাহী সদস্য রাকিব হোসেন, সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন, সাংবাদিক নজীর আহম্মদ, সাংবাদিক মুজাহিদ, সাংবাদিক কাজী মোরশেদ,সাংবাদিক কিশোর কুমার দত্ত, সাংবাদিক ফারুক হোসেন, সাংবাদিক দুলাল হোসেন, সাংবাদিক ফয়সল কবির, সাংবাদিক রাজু আহমেদ, সাংবাদিক পীরজাদা মাসুদ আলম, সাংবাদিক আমজাদ,

এসময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ মাহবুব, লক্ষ্মীপুর পৌর আওয়ামিলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বেল্লাল কারি, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রলীগের আহবায়ক রকি, সাবেক যুবলীগ নেতা ববি, সাবেক সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা শিবলু আহম্মদ, নিউমার্কেট বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিরন সহ প্রমুখ।

