পতœীতলা বন্দুক যুদ্ধে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত, চার পুলিশ সদস্য আহত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে বৃহষ্পতিবার ভোর রাত আনুঃ আড়াইটায় এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত এবং পুলিশের ৪সদস্য আহত হয়েছে। এসময় শাটার গান, গুলি, হাসুয়া সহ ইয়াবা ও হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

থানা সূত্রে জানাগেছে, বুধবার দুপুরে পতœীতলা থানার ওসি-২ তদন্ত হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে সঙ্গিয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বালু ঘা এলাকায় মৃত রফাত উল্লাহর ছেলে জাহেদুল ইসলাম (৩৮)র বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালালে জাহেদুল সহ তার সহযোগীরা পুলিশের উপর চড়াও হয়। এসময় পতœীতলা থানার আরও পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জাহেদুলকে আটক করলেও অন্যান্যরা পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে রাতে জাহেদুলের তথ্য অনুযায়ী মাদক উদ্ধারে পতœীতলা থানা পুলিশ ও নওগাঁ ডিবি পুলিশের একটি টিম উপজেলার বাকরইল এলাকায় যৌথ অভিযান চালানোর সময় ওঁৎ পেতে থাকা জাহেদুলের সহযোগীরা পুলিশের উপর চড়াও হলে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এসময় জাহেদুলের সহযোগীরা পালিয়ে গেলেও গুরুত্বর আহত অবস্থায় জাহেদুলকে উদ্ধার করে পুলিশ দ্রæত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎস্যার জন্য নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এঘটনায় এএসআই মোমিন, কন্সটেবল মাহমুদুল হাসান, জুয়েল ও মিথুন আহত হলে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎস্যা দেয়া হয়েছে।

অভিযান চলাকালে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি শাটার গান, দুই রাউন্ড গুলি, ৪টি বড় হাসুয়া, ৯৮৫পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৬৫গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।

এব্যাপারে পতœীতলা থানার অফিসার ইনচার্জ পরিমল কুমার চক্রবর্তী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১২টি মামলা রয়েছে।