যুক্তরাজ্যে করোনা মহামা’রীতে মা’রা গেছেন প্রথম সারির ৪ জন মুসলমান ডাক্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের বংশদ্ভুত ওই চার জন ডাক্তারই যুক্তরাজ্যে কয়েক দশক ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছিলেন। ব্রিটিশ ইসলামিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সালমান ওয়াকার বলেছেন, এই চিকিৎসকদের অবদান অপরি্সীম। তারা এই রোগের বিরুদ্ধে ল’ড়াইয়ে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। আল জাজিরা, ডেইলি মেইল ইউকে, বিবিসি

সুদানের বংশদ্ভুত এমজেড এল-হাওরানী ছিলেন উত্তর ইংল্যাণ্ডের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের কান, নাক এবং গলার কনসালটেন্ট। তিনি ৫৫ বছর বয়সে গত শনিবার হাসপাতালে মা’রা যান।

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হাবিব জায়েদী দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের এসেক্সে লে-অন-সি-তে কর্মরত ছিলেন।গত বুধবার, ৭৬ বছর বয়সে, তিনি কভিড -১৯-এ আ’ক্রা’ন্ত হয়ে মা’রা যান।

আদিল এল তায়ার পশ্চিম ইংল্যান্ডের হেরফোর্ড কাউন্টি হাসপাতালে একজন এনএইচএস সার্জন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।তার শরীরে করোনা ভাইরাসের সং’ক্রামণ দেখা দিলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং ভেন্টিলেটরের উপরে রাখা হয়েছিল। অবশেষে ২৫মার্চ, ৬৪ বছর বয়সে তিনি মা’রা যান।

নাইজেরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আলফা সাদাদু প্রায় ৪০ বছর ধরে যুক্তরাজ্যের এনএইচএসের সাথে কাজ করেছিলেন। মঙ্গলবার ভাইরাসের সাথে দুই সপ্তাহের ল’ড়াইয়ের পরে তিনি ৬৮ বছর বয়সে মা’রা যান। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে যুক্তরাজ্যে করোনার ম’হামা’রীতে এ পর্যন্ত ২৩৫২ জন মা’রা গেছে এবং ২৯,৪৭৪ সং’ক্রামিত হয়েছে।