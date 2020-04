লক্ষ্মীপুর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ : ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বাবা-ছেলের দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (০১ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সদর উপজেলার পশ্চিম টুমচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় এলাকাবাসী প্রায় ১ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বলে জানা যায়।

এ অগ্নিকান্ডে বড় ধরণের হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও বাবা ও ছেলের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে তাদের প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, সরকারের নিয়ম ভঙ্গ করে সন্ধ্যার পর স্থানীয় টুমচর গ্রামের আব্দুর শহীদ এর খাবার হোটেল ও তার ছেলে সোহেলের চায়ের দোকানে ১০/১৫ জন লোক আড্ডা দিচ্ছেলেন। এসময় দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার সংযোজনের সময়ে আগুনের সুত্রপাত হয়। এসময় উপস্থিত লোকজন দৌড়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। মুহুর্তেই সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে ৩০ থেকে ৪০ ফুট উপরে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণে টিনশেড দোকানের টিন ৬০ ফুট উঁচুতে করই গাছে গিয়ে পড়ে। এসময় বিদ্যুত সংযোগ বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।