১০ টাকায় চাল দেবে সরকার, বিক্রি শুরু রোববার

প্রাণঘাতী করোনায় অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় নিম্ন আয়ের মানুষদের ১০ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হবে। ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগীয় ও জেলা শহরে রোববার থেকে খোলাবাজার ব্যবস্থার (ওএমএস) মাধ্যমে বিক্রি কার্যক্রম চালু করছে সরকার।

বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা নীতিমালায় বিষয়টি জানানো হয়।

নীতিমালায় বলা হয়, দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, পরিবহন শ্রমিক, চায়ের দোকানদার, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ কর্মহীনদের এ সুবিধা দেওয়া হবে। একজন ক্রেতা সপ্তাহে একবার জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারবেন। এক পরিবার থেকে একজনের বেশি কেউ চাল কিনতে পারবেন না। সপ্তাহের প্রতি রোববার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকেু দুপুর ৩টা পর্যন্ত বিশেষ ওএমএস’র মাধ্যমে চাল বিক্রি হবে।

ঢাকায় প্রতি কেন্দ্রে দৈনিক তিন টন এবং ঢাকার বাইরে প্রতিটি কেন্দ্রে দুই টন করে চাল দেওয়া হবে।

এতে আরও বলা হয়, কেন্দ্রগুলো যাতে বস্তিসহ নিম্নবিত্ত লোকজন যে এলাকায় বসবাস করেন, সেখানে স্থাপন করা হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে বিশেষ এই কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে।