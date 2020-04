অসহায় ও কর্মহীন মানুষের পাশে মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ

করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া খেটে খাওয়া ও দিনমজুর মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ। সংগঠনটির পক্ষ থেকে অসহায় এসব মানুষকে দেয়া হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল, ডাল, আলু, লবণ, পেঁয়াজ, শুকনো খাবার। এছাড়া করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে দেয়া হয় মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড ওয়াস ও সাবান।

বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাজধানীর ভিক্টোরিয়া পার্কে তিন শতাধিক দিনমজুর ও নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী সারোয়ার হোসেন বাবু।

প্রথমে লক্ষ্মীবাজার এলাকায় শতাধিক রিকশা চালক ও দুস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এরপর সূত্রাপুর থানা এলাকার ৪২, ৪৩ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে তিনশত পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন।

এ সময় করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন কার্যক্রম তুলা হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে। করোনা মোকাবেলায় সচেতনভাবে চলাফেরা ও ঘরে থাকার পরামর্শ দেন।

গাজী সারোয়ার হোসেন বাবু বলেন, করোনাভাইরাস এখন বৈশ্বিক সমস্যা। আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিদর্শনায় আওয়ামী যুবলীগ চেয়ারম্যান ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাঈনুল হোসেন নিখিলের নেতৃত্বে আত্মমানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে যুবলীগ।

তারা বলেছেন, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আওয়ামী লীগের সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলো এবং থাকবে। আমাদের নিজেরাই নিজেদের অর্থ দিয়ে এই দুঃসময়ে কর্মহীন, নিম্নআয়ের ও দিনমজুর মানুষের পাশে আছি।

কর্মহীনদের সহযোগিতায় এ ধরণের কার্যক্রম চলমান থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দীর্ঘ দিন ছুটি থাকায় আমাদের সমাজে যারা খেটে খাওয়া ও দিন আনে দিন খায় এবং রিকশা-ভ্যান চালায়, চা-বিক্রেতা, ফুটপাতের হকার তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় আমরা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ ও সূত্রাপুর থানাধীন তিনশত পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ভবিষ্যতেও এই কাজ চলমান থাকবে।

কারও বাসায় খাবার না থাকলে মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের বাসায় খাবার পৌঁছে দেয়া হবে বলে জানান মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী সারোয়ার হোসেন বাবু।

তিনি বলেন, ঢাকা শহরের যেকোনো প্রান্তে থাকা মানুষ এই সহযোগিতা পাবেন। আমরা নিজস্ব কর্মীর মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রীর তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেব।

মানবিক কারণে সমাজের বিত্তবানদেরও নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন সারোয়ার।