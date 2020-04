তানোরে ইউপি চেয়ারম্যানদের ইমেজ সংকট

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্থানীয় অধিকাংশ ইউপি চেয়ারম্যানের (জনপ্রতিনিধি) চরম ইমেজ সঙ্কট সুস্টি হয়েছে আবার কারো কারো বিজয়ী হওয়া নিয়েও জনমনে নানা গুঞ্জন বইছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাধাইড় ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে (নৌকা প্রতিক) বিজয়ী হয়েছেন। কিšত্ত বিজয়ী হবার পর পরই তিনি আওয়ামী লীগের আদর্শিক মূলধারার নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন এবং গ্রহণযোগ্যহীন বির্তকিতদের অধিক মূল্যায়ন ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দলীয়কোন্দল সৃস্টি করেছেন। ফলে রাজনীতির মাঠে ইউপি আওয়ামী লীগের সিংহভাগ নেতাকর্মী তার বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে এতে আগামী দিনে চেয়ারম্যান তো পরের কথা দলে তার নেতৃত্ব ধরে কঠিন হয়ে পড়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। সাধারণ মানুষ বলছে, তিনি মাতৃত্বকালীন, ভিজিএফ, ভিজিডি ও বয়স্কভাতার কার্ড বিতরণে স্বজনপ্রীতি, নির্বাচনী প্রতিশ্র“তি পুরুণে ব্যর্থ, টিআর, কাবিখা-কাবিটা, কর্মসৃজন কর্মসূচি, এলজিএসপি, খাদ্যগুদামে ধান বাণিজ্য ও ডাসকোর কাজে কমিশন আদায়, হোমড়া-চোমড়াদের রুখতে ব্যর্থ, বেকারত্ব দূরীকরণে কোনো অবদান রাখতে না পারা, বির্তকিত, গ্রহণযোগ্যহীণ ও সুযোগসন্ধানী নেতাকর্মীদের অতিমাত্রায় মুল্যায়ন করে অনেকটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এছাড়াও ইউপি আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠনে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও বাণিজ্যর কথা প্রচার রয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয়রা জানান, পাঁচন্দর ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মন্ডল এক সময় ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মুন্ডুমালা পৌর মেয়র গোলাম রাব্বানীর ঘনিষ্ঠ সহচর। সেই সুবাদে রাব্বানীর কাছে থেকে তিনি পৌরসভার গাড়ী ব্যবহার করে মাছ ব্যবসা, গভীর নলকুপের অপারেটর নিয়োগ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মোটাতাজা হয়েছেন। অথচ সুবিধাবাদী-সুযোগসন্ধানী এই নেতা সময় মত খোলস পাল্টিয়ে রাতারাতি রাব্বানীকে ভুলে অন্য আশ্রয়ে গিয়ে ফের নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে (নৌকা প্রতিক) ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেও দলের জন্য কোনো অবদান রাখতে পারেনি আদর্শিক ও মূলধারার নেতাকর্মীদের সঙ্গে তার দা-কুড়াল সম্পর্ক এমনকি তার বিরুদ্ধে মাদক কানেকশানের গুঞ্জন রয়েছে এলাকায়। এছাড়াও গভীর নলকুপ অপারেটর-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও কৃষ্ণপুর আদর্শ মহিলা কলেজ কর্মচারী হলেও কলেজ উপস্থিত না হওয়া তার বিরুদ্ধে ইত্যাদি অভিযোগের প্রচার রয়েছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, তিনি মাতৃত্বকালীনভাতা, ভিজিএফ, ভিজিডি, খাদ্যগুদামে ধান বাণিজ্য ও বয়স্কভাতার কার্ড বিতরণে স্বজনপ্রীতি, নির্বাচনী প্রতিশ্র“তি পুরুণে ব্যর্থ, টিআর, কাবিখা-কাবিটা, কর্মসৃজন কর্মসূচি, এলজিএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নে নয়ছয়, দলীয় পরিচয়ের হোমড়া-চোমড়াদের রুখতে ব্যর্থ, বেকারত্ব দূরীকরণে কোনো অবদান রাখতে না পারা, আদর্শিকদের অবমূল্যায়ন করে বির্তকিত, গ্রহণযোগ্যহীণ ও সুযোগসন্ধানীদের অতিমাত্রায় মুল্যায়ন করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তার চরম ইমেজ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। এসব কারণে একাধিকবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে তিনি ব্যাপক সমালোচনার সম্মূক্ষীন হয়েছেন বলেও স্থানীয় আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল একাধিক সুত্র নিশ্চিত করেছে। অথচ নির্বাচনে এসব আদর্শিক, প্রবীণ, ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ নেতাকর্মীর ঐক্যবদ্ধ প্রাণপন প্রচেষ্টায় তিনি ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও ইউপি আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠনে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও বাণিজ্যর কথা প্রচার রয়েছে। এবিষয়ে জানতে চাইলে বাধাইড় ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান আতাউর রহমান এবং পাঁটন্দর ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মন্ডল উভয়েই সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাদের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্তীত হয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে এসব মিথ্যাচার করতে পারেন যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত।

Please follow and like us: