শিবগঞ্জে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ

শিবগঞ্জ (বগুড়া)প্রতিনিধিঃ ১৮তম ধাপে বগুড়ার শিবগঞ্জ পৌরসভায় করোনা ভাইরাস আতঙ্কে ১০০ জন কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে উপজেলা চেয়ারম্যান কিরোজ আহম্মেদ রিজুর সহযোগিতায় শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি,উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারন সম্পাদক রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু নিজস্ব তহবিল থেকে চাল, ডাল, আলু ও তেল, খাদ্য সামগ্রী বিতরন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন তরুন এ সমাজ সেবক। বৃহস্পতিবার শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফিরোজ আহম্মেদ রিজু,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। তাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এক ঝাক তরুন যুব সমাজ উপজেলা সেচ্ছাসেবকটিমের সদস্যবৃন্দ। তাহার নিজস্ব অর্থায়নে দেশের দূর্যোগ ও ক্রান্তিকালে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে উদারতায়, মানবিকতায় উপজেলা বাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন তিনি।

