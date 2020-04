শিবগঞ্জে সাজেদা ফাউন্ডেশনের ত্রাণ বিতরণ

শিবগঞ্জ(বগুড়া)প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জে সাজেদা ফাউন্ডেশন শিবগঞ্জ শাখার আয়োজনে দুঃস্থ ও হতদরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে গতকাল এলাকার কর্মহীন দেড় শতাধিক ব্যক্তিদের মধ্যে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফাউন্ডেশন কার্যালয় থেকে এ সব সামগ্রী বিতরণ করেন ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ রেজওয়ানুল করিম মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র এলাকা হিসাব ব্যবস্থাপক মামুনুর রশিদ, এলাকা ব্যবস্থাপক আব্দুস ছাত্তার, শাখা ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। অপরদিকে শিবগঞ্জ পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক ব্যক্তিগত ভাবে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মহীন হোটেল শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, সিএনজি শ্রমিক সহ ৫ শতাধিক শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

