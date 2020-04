সাবেক ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলুর মৃত্যুতে এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ’র শোক

আর কে আকাশ , পাবনা প্রতিনিধি : পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী- আটঘরিয়া) আসনের সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুর রহমান শরীফ ডিলুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদার।

তিনি বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) শোক বার্তায় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোক বার্তায় প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদার বলেছেন, শামসুর রহমান শরীফ ডিলু আজীবন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, পাবনার বর্ষীয়ান এই আওয়ামী লীগ নেতা সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অত্যাচার, জেল-জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে পাবনা জেলায় তার ভূমিকা ছিল অনন্য।

উল্লেখ্য, আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টায় ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শামসুর রহমান শরীফ ডিলু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গত ছয় মাস লন্ডন, মুম্বাই ও ঢাকায় চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের ১০ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন।