সুন্দরগঞ্জে কর্মহীন অসহায়দেরকে খাদ্য সামগ্রী দিলেন মওলা

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের আহŸায়ক কমিটির সদস্য, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক খয়বর হোসেন সরকার মওলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঘরে অবস্থান করা কর্মহীন অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। গত ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সুন্দরগঞ্জ পৌর সভার সকল ওয়ার্ডের অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণ ও সাবান বিরতণ করেন। এসময় খয়বর হোসেন সরকার মওলা বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে ঘরে থাকা কর্মহীন মানুষদের মাঝে শুধু দূর্যোগ নয়, দূর্ভোগও দেখা দিয়েছে। সেলুন, পরিবহন, রিক্সা-ভ্যান, হোটেল শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া মানুষ কর্ম বিমূখ হয়ে ঘরে অবস্থান করায় পরিবার পরিজন নিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তিনি সমাজের বিত্তবানদের অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

Please follow and like us: