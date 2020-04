সুন্দরগঞ্জে ৬২সিএইচসিপিকে পিপিই দিলেন এমপি শামীম

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ৬২কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারগণদের (সিএইচসিপি) সুরক্ষার জন্য পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) বিতরণ করা হয়েছে। গত ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এমপির বিশেষ সহকারি নুর মোহাম্মদ ও পৌর জাপার সভাপতি আব্দুর রশিদ সরকার ডাবলু উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার হাতে পিপিই তুলে দেন। প্যাকেটে পিপিই,হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গেøাভ ও মাস্ক ছিল।

