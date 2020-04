করোনার উপসর্গ নিয়ে ২ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু, তিন বাড়ি লকডাউন

করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মো. হাবীব (২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের দুই নম্বর ওয়ার্ড এলাকার নিজ বাড়িতে শিশুটি মারা যায়। মৃত হাবীব ওই এলাকার মো. সবুজের ছেলে। এ ঘটনার পর উপজেলা প্রশাসন মৃত শিশুটির বাড়িসহ তিনটি বাড়ি লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছেন।

তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফয়সল আহাম্মেদ রতন জানান, করোনার উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যুর খবরে স্থানীয় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে শিশুটি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কি-না তা নিশ্চিত হতে পরীক্ষার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ হতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আমীনুল ইসলাম মঞ্জু জানান, শিশুটি দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলো। গত দু’দিন আগে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্টের সঙ্গে খিচুনী দেখা দিয়ে শিশুটি মারা যায়।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের উপসর্গ (শ্বাসকষ্ট ও খিচুনী) থাকায় শিশুটি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কি-না তা নিশ্চিত হতে মরদেহের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়েছে। আশা করছি দুই-তিন দিনের মধ্যে ফলাফল চলে আসবে। তখন বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোবারক হোসেন জানান, এ ঘটনায় মৃত শিশুটির বাড়িসহ তিনটি বাড়ি লকডাউনে রাখা হয়েছে। ওই সব বাড়ির লোকজন অন্য কোথায় যেতে পারবেন না। আবার অন্য কোনো লোক ওই সব বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন না।