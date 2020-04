করোনা প্রতিরোধে ঢাবি পরিবারকে এগিয়ে আসতে নূরের আহ্বান

ঢাবি প্রতিনিধি: করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে সারাদেশে তৈরি হওয়া খাদ্য সংকট কাটিয়ে উঠতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) পরিবারের (বর্তমান ও সাবেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী) সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদেরর (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর।

শুক্রবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ আহ্বান জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় এবং জনসাধারণ ঘরে অবস্থান করায় নিম্ম আয়ের মানুষ চরম সংকটের মধ্যে দিন যাপন করছে। এদেশের যেকোনো ক্রান্তিলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার সবসময় কান্ডারির ভূমিকায় ছিল। দেশের বর্তমান এ সংকটেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের সাধ্যমতো অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) বিশেষভাবে অনুরোধ জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে একই সঙ্গে এ সংকট মোকাবিলায় সবার সাধ্যানুযায়ী এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীকেও আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে কোভিড ১৯ প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলার কথাও বলেন।