গত সোমবার ক’রোনায় মা’রা গেলেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজের জামাতা

করোনায় মা’রা গেলেন- মহামা রি করোনাভা’ইরাসে আ’ক্রান্ত হয়ে মা’রা গেছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমানের জামাতা জাবেদ আলম। তিনি নিউইয়র্কের কুইন্স হা’সপাতালে চি’কিৎসাধীন ছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে তার সহকর্মী মোসলেহ উদ্দিন এ খবর জানিয়েছেন।

জাবেদ আলম ড. মাহফুজুর রহমানের মেয়ে মারুফা রহমানে স্বামী। তিনি স্ত্রীসহ নিউইয়র্কে থাকতেন। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে জাবেদ আলম অ’সুস্থ হলে তাকে কুইন্স হা’সপাতালে ভর্তি করা হয়। তাকে সেখানে আইসোলেশনে রাখা হয়। দিন দিন তার অবস্থা অবনতি হতে থাকে। সোমবার তার মৃ’ত্যু হয়। এদিকে সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় ৩ হাজার ৭৭৪ জনের মৃ’ত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভা’ইরাসের উৎপত্তি হয়। এখন পর্যন্ত এই

ভা’ইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা যায়নি। এমন নগরী হয়তো কেউ আগে দেখেনি। যে নগর জেগে থাকে নিত্য কোলাহলে। ভোরের আলো দেখার আগেই রাস্তায় হাজারো গাড়ির শব্দ, সেখানে আজ লা’শের সারি। এক দিনে নিউইয়র্ক নগরীর লা’শের মিছিলে যোগ হয়েছেন আটজন স্বদেশি। এ ছাড়া মিশিগানের ড্রেটয়েট সিটি ও নিউজার্সির প্যাটারসনে দুই বাংলাদেশি না’রীর মৃ’ত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে। নাইন–ইলেভেনের পর এমন নি’র্মমতার সাক্ষী হবে নিউইয়র্কবাসী, সেটা হয়তো কেউ কল্পনা করেনি।

এক দিনে করোনাভা’ইরাসে এত প্রবাসী বাংলাদেশির মৃ’ত্যুর ঘটনায় কমিউনিটিতে শো’কের ছায়া নেমে এসেছে। শো’কে স্তব্ধ কমিউনিটিতে অনেক প্রবাসীর করোনায় আ’ক্রান্ত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বাংলা সংবাদমাধ্যমের ইলিয়াস খসরু, ফরিদ আলম, স্বপন হাই ছাড়াও চি’কিৎ’সক ওসমানী, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাব উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা ফরহাদ আহমেদ চৌধুরীসহ অনেকের জন্য স্বজনেরা দোয়া প্রার্থনা করেছেন। আমেরিকায় সর্বশেষ করোনাভা’ইরাসে আ’ক্রান্ত হয়ে ২ হাজার ৪৮৪ জনের মৃ ত্যু হয়েছে। আ’ক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৪ জন। নিউইয়র্ক রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আ’ক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত করোনায় নিউইয়র্কে আ’ক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৬৪৮। এতে মৃ’ত্যু হয়েছে ৯৬৫ জনের। ৩০ মার্চ নিউইয়র্কে ৫ জন, নিউজার্সিতে একজন ও মিশিগানে একজন প্রবাসী বাংলাদেশির মৃ’ত্যুর

খবর পাওয়া গেছে। নিউইয়র্কে ব্যাপকভাবে করোনা ভা’ইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। নগরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত প্রায় প্রতিটি পরিবারের কোনো স্বজন বা পরিচিত মানুষ এই ভা’ইরাসে আ’ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আ’ক্রান্ত ও মৃ’ত্যু সংখ্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারে অনেকেই অজানা আত ঙ্কে ভু’গছেন। অনেকেই ভা’রাসে আ’ক্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরছেন বা ঘরে কোনো চি’কিৎসা ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৩০ মার্চ করোনা ভা’ইরাসে আ’ক্রান্ত হয়ে কুইন্সে ওজনপার্কের বাসিন্দা আনোয়ারুল আলম চৌধুরী (৭৫), জ্যামাইকার হিলসাইডে বসবাসরত নিশাত চৌধুরী (৩০), ব্রুকলিনের বাসিন্দা মুক্তিযো দ্ধা মো. ইব্রাহীম, জ্যামাইকার বাসিন্দা খালেদ হাসমত (৬০) ও আলোকচিত্রী সাংবাদিক স্বপন হাই নিউইয়র্কে মা’রা গেছেন। নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত আলী আকবর নামের এক বাংলাদেশির মৃ’ত্যু

দুবারের সভাপতি কামাল আহমদ হা’সপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাঁর করোনাভা’ইরাস নেগেটিভ ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছেন ওই সংগঠনের সেক্রেটারি রুহুল আমিন। সাংবাদিক ফরিদ আলমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৩০ মার্চ তাঁর অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে। অক্সিজেনের মাধ্যমে নিশ্বাস নিলেও কথা বলতে পারছেন এবং আগের অবস্থা থেকে ভালো বোধ করছেন বলে জানানো হয়েছে। জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহাব উদ্দিনের অবস্থাও স্থিতিশীল। তাঁর কৃত্রিম অক্সিজেন লাগানো আছে বলে স্বজনেরা জানিয়েছেন। তিনি রো’গমুক্তির জন্য সবাইকে দোয়া করার আবেদন জানিয়েছেন। আলোকচিত্রী সাংবাদিক স্বপন হাইয়ের জানাজা ১ এপ্রিল হবে। পরিবারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সোসাইটির সহসভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার বিষয়টি তদারক করছেন। জানা গেছে, হা’সপাতাল থেকে ম’রদেহ নিউজার্সিতে সোসাইটির ক বরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই তাঁকে জা’নাজা শেষে দা’ফন করা হবে। সাংবাদিক স্বপন হাইয়ের পরিবার বাংলাদেশে। তিনি কিডনি রো’গের চি’কিৎসার জন্য হা’সপাতালে ছিলেন। আমেরিকায় এখন পর্যন্ত করোনা ভা’ইরাসে আ’ক্রান্ত হয়ে ৩ হাজার ১৬৫ জনের মৃ’ত্যু হয়েছে। আ’ক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৬৪ হাজার ২৫৩ জন। নিউইয়র্ক রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আ’ক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত করোনায় নিউইয়র্কে আ’ক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৬৭ হাজার ৩২৫। এতে মৃ’ত্যু হয়েছে ১ হাজার ৩৪২ জনের।