ত্রাণ প্রদানকারী ভাইদের নিকট আকুল আবেদন

* আপনি যাকে গরীব ভাবছেন সে করোনার মধ্যেও সুদের টাকা পায় প্রতিমাসে আপনার থেকেও বেশি।

* আপনি যাকে গরীব ভাবছেন তার এই বন্ধের মধ্যেও দৈনিক রিকশা, অটো, ভ্যান ভাড়া পায় ১৫০০/২০০০ টাকা।

* সে বন্ধের মধ্যেও দৈনিক হাজিরা কাজ করে ৪০০/৫০০ পায়।

* সে চাষবাস করে সবজি বিক্রি করেও প্রতিদিন ইনকাম করে।

* সে প্রতিদিন ২/১ জনের কাছ থেকে ত্রান পায়।

* সে মাছ ধরে টাকা ইনকাম করে।

* সে আইন অমান্য করে ঘরের বাহিরে ইনকামের ধান্ধায় বের হয়।

*সে দারোয়ান কিংবা কারো চাকুরী করে মাস শেষে বেতন পায়।

