বাংলাদেশে করোনায় ২০-৫০ লাখ মৃত্যুর আশঙ্কা অতিরঞ্জিত: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ২০ থেকে ৫০ লাখ মানুষ মারা যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে যে সংবাদ প্রকাশ করেছে তা অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

শনিবার (০৪ এপ্রিল) রাজধানীর ইস্কাটনে সরকারি বাসভবনে (পররাষ্ট্র ভবন) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন,করোনা ভাইরাসে না-কি বাংলাদেশে ২০ থেকে ৫০ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এসব হাইপোথিসিস বিশ্বাস যোগ্য নয়। আমি বলব এটা অতিরঞ্জিত।

ড. মোমেন বলেন, আমরা বিবিসিকে সবসময় সম্মান করি। তাদের রিপোর্ট এক সময় মনে হতো সব সত্য। ১৯৯৮ সালে যখন দেশে বন্যা হয়েছিল, তখন বিবিসি এক প্রতিবেদনে আশঙ্কা করেছিল বাংলাদেশে না-কি ওই বন্যায় ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু পরে দেখা গেল ১৩৯ জন মানুষ গেলেন। তাই এসব আতঙ্ক ও গুজবে কান দেওয়া উচিত নয়। যারা এটা করছেন, তাদের অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসে বাংলাদেশে যে জনসংখ্যা, সে তুলনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু অনেক কম। আমাদের আবহাওয়ার কারণে এটা হতে পারে। আমরা এই ভাইরাস প্রতিরোধে নানা ব্যবস্থাও নিয়েছি। আপনারা দোয়া করেন, এটা যেন পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়।

পূর্বপশ্চিম